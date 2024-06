Foram descobertos! Mulher policial tem relações com prisioneiro dentro da cela

A polícia é um corpo armado encarregado de zelar pela paz e segurança dos cidadãos. Apesar das ações das autoridades para prevenir crimes nas ruas, existem indivíduos que ignoram todo tipo de aviso e aterrorizam as pessoas. É nesse momento que os agentes de segurança devem deter os acusados para que respondam por seus atos.

Ao serem considerados culpados, os detidos são levados para uma prisão, onde são privados de liberdade e outras coisas, mas quem garante que isso seja cumprido? Dentro dos centros de reabilitação social, há guardas prisionais que devem cumprir o estabelecido anteriormente. Infelizmente, nas últimas horas, começou a circular a história da polícia que teve relações com um preso dentro de uma cela.

Amor proibido?

De acordo com o veículo TN, “o sequestro de um celular em uma cela da Comissaria 1° da cidade de Esperanza, em Santa Fé (Argentina), revelou um escândalo sexual e resultou na colocação de uma policial feminina em disponibilidade”.

Além disso, explicou que tudo começou com uma briga entre dois internos, “ao perceber a situação, os oficiais de plantão naquele momento ativaram o protocolo e, após separar os envolvidos, fizeram uma revista na cela”. A surpresa foi quando encontraram um celular e viram que um dos detidos tinha vídeos sexuais que “tinham sido gravados dentro da cela entre o preso e uma suboficial que estava de serviço na mesma delegacia.

Segundo noticiado pelos meios de comunicação locais, “o escândalo já teve consequências. Entre as primeiras medidas, decidiu-se separar e transferir os dois detidos que participaram da briga, e a oficial envolvida nos vídeos íntimos foi colocada em disponibilidade e abriu-se um processo judicial por violação dos deveres de funcionário público, a cargo do promotor Ezequiel Hernández, do MPA de Santa Fé”.