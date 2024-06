Irmãos se tornam sensação ao falar ‘português ao contrário’ nas redes sociais

Dois irmãos, Isabela Gusmão, de 21 anos, e Lucas Gusmão, de 18, se tornaram sensação nas redes sociais ao criar e falar um dialeto que chamaram de “português reverso”. O vídeo em que aparecem conversando por mais de um minuto acumulou quase 10 milhões de visualizações. Isabela, cantora e influenciadora digital, revelou que a ideia surgiu quando ela tinha cerca de 13 anos.

“Sabe aquelas crianças que inventam brincadeiras e teatrinhos? Eu era uma dessas. Queria que todos os meus amigos da escola falassem um dialeto que só a gente entendesse. Mas eles não tiveram paciência”, contou Isabela. Com seu irmão mais novo, Lucas, ela teve mais sucesso. “Eu disse: ‘Se a gente falar assim, nossos pais não vão entender nada. Será um segredo só nosso’. Ele adorou a ideia e eu fui ensinando aos poucos, com exercícios. Foi preciso muita dedicação”, explicou.

A principal motivação dos irmãos para criar o dialeto foi a liberdade de falar o que quisessem sem que os pais entendessem, inclusive palavrões. “Queríamos falar palavrão, mas nossos pais não deixavam. Então, falávamos ao contrário”, disse Isabela, rindo. Essa nova forma de comunicação tornou-se exclusiva entre eles, sendo usada até fora de casa, o que chama a atenção das pessoas nas ruas.

“Quando falamos assim na rua, as pessoas perguntam: ‘Vocês são de onde? Da Rússia?’”, relatou Isabela, que divide seu tempo entre São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, e a Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O vídeo dos irmãos falando “português reverso” não apenas viralizou, mas também gerou um enorme interesse pelo dialeto, com muitos usuários querendo aprender ou simplesmente entender a lógica por trás da linguagem. A originalidade e a história por trás do dialeto conquistaram os corações dos internautas, levando a uma enxurrada de comentários e compartilhamentos.

A história de Isabela e Lucas mostra como a criatividade pode transformar algo simples em uma experiência compartilhada e divertida, ganhando reconhecimento e trazendo momentos de alegria e surpresa para muitos. A conexão entre os irmãos é evidente e serve como inspiração para outros explorarem formas únicas de comunicação e interação.

Fonte: G1