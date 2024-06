Influenciadora morreu após sofrer um ataque cardíaco enquanto navegava em um iate

Uma arquiteta renomada e influenciadora de moda e beleza faleceu em 20 de junho de 2024, aos 36 anos. Isso aconteceu depois de sofrer um ataque cardíaco enquanto navegava em um iate em Msida, Malta.

Trata-se de Farah El Kadhi. E, de acordo com o Times of Malta, a morte da personalidade ocorreu enquanto ela estava de férias. Natural da Tunísia, ela se tornou uma figura reconhecida nas redes sociais.

Tinha mais de um milhão de seguidores em suas redes sociais, onde compartilhava conteúdo sobre seu estilo de vida, além de promover várias marcas de moda e outros produtos.

Embora inicialmente tudo indicasse que sua morte foi por causas naturais, as autoridades de Malta solicitaram uma autópsia para confirmar as causas do falecimento de El Kadhi.

Farah El Kadhi morreu aos 36 anos em 20 de junho em Malta Instagram

Sobre a sua morte

De acordo com o Times of Malta, o incidente ocorreu na cidade portuária de Msida. O Kadhi foi levado para o hospital Mater Dei, localizado a cerca de oito quilômetros de La Valeta, a capital de Malta, onde tentaram reanimá-la por três vezes sem sucesso.

O falecimento da mulher de 36 anos causou comoção no mundo dos criadores de conteúdo na Tunísia, onde também lamentaram a sua partida nas redes sociais.

Durante as suas férias, Farah El Kadhi estaria gravando conteúdo em Malta para as suas redes sociais. Segundo meios de comunicação internacionais, nas publicações - que foram eliminadas - ela podia ser vista a desfrutar do momento na cidade costeira.

Muitos de seus seguidores, colegas e conhecidos usaram o perfil da tunisiana para deixar uma última mensagem de despedida; as demonstrações de afeto evidenciam o impacto que El Kadhi conseguiu alcançar através de suas publicações e conteúdo que a tornaram conhecida no mundo das redes sociais, onde deixou um grande vazio para aqueles que apreciavam suas publicações.