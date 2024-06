Criminosos despejam 10 toneladas de terra em quarto e transformam casa em plantação de maconha

Um crime curioso, porém cada vez mais comum, está ocorrendo em Londres. “Acendi as luzes e foi tipo: ‘Meu Deus, um metro de terra no meu quarto’”, comentou Charles Reeves à BBC enquanto mostrava o que ocorreu com sua casa.

O homem é dono de uma propriedade ao norte de Londres e, ao retornar de uma viagem à trabalho, reparou que sua casa havia se tornado uma plantação de maconha.

De acordo com a matéria, os criminosos se passaram por inquilinos e despejaram dez toneladas de terra no local, causando enorme prejuízo à família.

Cada vez mais comum

Embora cause espanto, esse tipo de situação está se tornando cada vez mais comum em Londres. Os criminosos se aproveitam do imóvel livre por um determinado período para realizar o cultivo ilegal, como no caso de Reeves, que anunciou a casa para locação enquanto estava trabalhando fora.

Neste tipo de golpe, um corretor de imóveis que estaria envolvido no esquema consegue uma família como supostos inquilinos. Porém, eles acabam não pagando o aluguel e utilizando a propriedade como uma plantação de maconha.

O homem desconfiou após não receber os aluguéis, obtendo uma ordem judicial para entrar na casa. Ao chegar no local, ele se deparou com vários homens, e um deles chegou a dizer que o local estava em boas condições. Segundo o relato, todos eles desapareceram 30 minutos depois.

“Eu não conseguia acreditar no que estava vendo”, disse o proprietário.

De acordo com Charles, os policiais informaram que esse foi um dos piores casos do tipo que eles se depararam. Foram apreendidas mais de 400 plantas de maconha no local, com o valor de venda do produto podendo chegar em centenas de milhares de libras.

“O lugar todo foi transformado em uma fábrica de drogas. Havia buracos no teto, fios por toda parte e o cheiro era insuportável”, comenta Reeves.