Albânia recebe multa da UEFA por comportamento inadequado de seus torcedores

A Eurocopa 2024 é vivida com grande intensidade pelos participantes, que por vezes ultrapassam os limites, como aconteceu recentemente com a Seleção da Albânia, multada pela UEFA devido a comportamentos inadequados durante o confronto com a Croácia.

A Comissão de Ética e Disciplina da UEFA anunciou no domingo uma multa de 47.500 euros para a Federação Albanesa de Futebol, devido a incidentes ocorridos em 19 de junho de 2024 no Estádio Volksparkstadion, localizado ao norte da Alemanha.

"A sanção econômica se deve a problemas causados por alguns torcedores albaneses, que acenderam sinalizadores, divulgaram mensagens inapropriadas durante o jogo Croácia-Albânia e provocaram a interrupção do jogo por parte de um seguidor", declarou a Federação Albanesa de Futebol em comunicado.

O que aconteceu no encontro entre Albânia e Croácia?

Durante o encontro, foram ouvidos cânticos provocativos contra os sérvios de ambas as torcidas, incluindo slogans como "matar o sérvio", o que levou a Seleção da Sérvia a ameaçar abandonar o torneio se as sanções adequadas não fossem aplicadas.

O Secretário Geral da Associação de Futebol da Sérvia, Joven Surbatovic, solicitou à UEFA impor sanções severas às federações da Croácia e da Albânia. Caso contrário, ele alertou que a Sérvia tomaria medidas por conta própria.

De acordo com a Federação Albanesa, eles receberam uma multa de 25 mil euros por “emitir mensagens inapropriadas durante o jogo”, somando-se a uma multa anterior de 37.375 euros por incidentes durante o jogo de estreia contra a Itália.

Além disso, a Federação Albanesa instou seus torcedores a evitarem mensagens de conteúdo político ou étnico durante os jogos.

"Uma vez mais, a Federação de Futebol faz um apelo aos fãs albaneses para que sejam mais responsáveis e evitem esses incidentes e distúrbios, que são totalmente evitáveis e podem resultar em sanções econômicas, prejudicando a imagem da Albânia e do futebol albanês. Mensagens de caráter não esportivo (político, étnico, etc.) durante os jogos não serão toleradas", destacou.

Deve-se mencionar que a Seleção da Croácia também foi multada pelos incidentes ocorridos naquele jogo, embora, no seu caso, a multa tenha sido menor, no valor de 27 mil euros.