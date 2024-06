A atriz foi assassinada pelo marido, um magnata do petróleo que depois se suicidou

Atriz foi assassinada pelo marido, um magnata do petróleo que mais tarde tirou a própria vida

O caso chocou a Turquia. A atriz e apresentadora de televisão tcheca, Victoria Vera, foi assassinada por seu marido, o magnata do petróleo, David Thomas Blyth.

O homem de 53 anos, após cometer o crime, tirou a própria vida, um fato que chocou o país. O local do crime foi sua casa em Ancara, capital da Turquia. O casal se casou em 2014 e tinham três filhos.

A irmã da atriz foi quem confirmou o assassinato. "Com profunda tristeza e dor, tenho que anunciar que minha querida e linda irmã, o sol de nossas vidas que nos trouxe tanta alegria, com seu riso, seu espírito positivo, sua determinação e energia, nos deixou para sempre. Por favor, peço a todos que nos dêem um tempo pelo bem das crianças. Minha família está passando por um momento muito difícil porque perderam ambos os pais. Recentemente, enterramos nosso pai e agora nossa irmã e cunhado e precisamos de tempo para nos recuperar, mas acima de tudo precisamos estar aqui para as crianças".

Até o momento, sabe-se que, de acordo com meios de comunicação internacionais, houve uma discussão por mensagens de texto. Também se sabe que seus filhos estavam em casa naquele momento.

Quem foi Victoria Vera?

Victoria Vera alcançou a fama em 2004 após o lançamento de seu primeiro álbum intitulado ‘Killing Me Softly’. Além disso, também fez aparições em vários programas de televisão na Turquia.