Você conhece o hotel mais perigoso do mundo? Descubra detalhes sobre o ‘Frying Pan Tower’

Você já imaginou a possibilidade de se hospedar em um lugar considerado o “hotel mais perigoso do mundo”? Visitantes do Frying Pan Tower podem vivenciar essa experiência única e repleta de adrenalina. Conforme publicado pelo O Globo, o hotel foi considerado como sendo o mais perigoso do mundo não somente por sua estrutura física, mas também por fatores envolvidos até mesmo com o trajeto até o local.

Localizado a aproximadamente 53 quilômetros da costa da Carolina do Norte, a plataforma onde se encontra o hotel só pode ser acessada por barco ou helicóptero. No entanto, as viagens até o local dependem também das condições climáticas, que são extremamente inóspitas nas áreas ao redor da plataforma.

Segundo a reportagem, a plataforma em que se encontra o hotel era anteriormente utilizada como um farol de orientação para embarcações que navegam no Oceano Atlântico. As instalações estão erguidas a 24 metros acima do nível do mar, e dadas condições ficam expostas a ventos fortes, tempestades e, em algumas ocasiões, até mesmo furacões.

Além disso, os arredores da plataforma são envoltos em diversos mistérios, principalmente sobre diversos naufrágios que teriam acontecido na região. Outro fator que testa os hóspedes é o som das ondas se chocando contra os pilares de sustentação da plataforma, além do “suave balanço” provocado por elas.

Autossustentável

Apesar de algumas situações amedrontadoras envolvendo o hotel e seus arredores, os hóspedes que escolhem passar alguns dias no Frying Pan Tower também contam com diversos atrativos, sendo o principal deles as expedições e mergulhos nas águas em que a hospedagem fica localizada.

Além disso, a vista para o oceano e as histórias que envolvem a região também se tornam um motivo a mais para as visitas. Quando foi revitalizado e pensado para se tornar um hotel, também foi pensada a forma de tornar as operações o mais sustentáveis e ecológicas possíveis, com projetos que inclusive promoveram a revitalização e manutenção do ecossistema ao redor da plataforma.

Mesmo sem grandes luxos, o local ainda é considerado confortável. A energia da plataforma é gerada por painéis solares, mas geradores reservas também garantem que o sistema de aquecimento e ar condicionado estejam sempre em funcionamento. Os oito quartos foram redecorados com tema naval vintage e receberam nomes em homenagem aos faróis da Carolina do Norte.

A plataforma onde o hotel está localizado foi desativada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos em 2004 e poderia se tornar um recife artificial. No entanto, os responsáveis optaram por leiloar o local, e ele foi arrematado por Richaed Neal, por U$80 mil no ano de 2010. Toda verba proveniente dos rendimentos do hotel é reinvestida em sua manutenção.

Para se hospedar do Frying Pan Tower, os hóspedes gastam em média R$8 mil por pessoa, a cada dois dias de hospedagem. Neste valor não está incluso os gatos com deslocamento até o local.