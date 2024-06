Vídeo mostra o momento em que vestido de noiva pega fogo durante o casamento

Uma noiva viu um dos seus maiores medos se tornar realidade bem no dia de seu casamento. Conforme publicado pela Vogue, um registro que viralizou no TikTok mostra o momento em que a mulher precisa ser socorrida pelos convidados depois que seu vestido pegou fogo devido as velas na decoração do casamento.

Quem registrou o momento inusitado foi a pintora de casamentos Bailey, que utilizou seu perfil no TikTok para compartilhar o vídeo. Ela também aproveitou para confirmar que, apesar do vestido danificado, ninguém se feriu. O vídeo foi compartilhado por diversas páginas e perfis.

Na legenda, ela escreveu: “Ponto de vista: você está pintando um casamento ao vivo, quando de repente a noiva e os convidados pegam fogo”. Veja o vídeo:

Todos ficaram bem

Entrando em detalhes sobre o ocorrido, a pintora conta o que causou o acidente que chocou milhares de pessoas que visualizarm a publicação. “Sobre o casamento que pintei este fim de semana. Estou tão aliviada por ninguém ter se machucado. Na hora foi aterrorizante. Eu estava gravando o conteúdo para criar um timelapse da pintura quando isso aconteceu. Na hora, larguei meu celular e corri para pegar um balde de água”.

“Surpreendentemente, a noiva continuou sorrindo durante tudo isso! Mais tarde descobrimos que ela tinha vários chefes dos bombeiros na plateia e que ela confiava que eles conseguiriam lidar com toda a situação”.

O vídeo em questão conta com mais de 430 mil visualizações e diversos comentários, muitos dos quais criticam o uso de velas na decoração do casamento, revelando os perigos deste tipo de item decorativo.

“Por que eles colocariam velas de verdade no chão?”, questionou uma pessoa. “Velas no chão, papel e vestidos são uma confusão perfeita”, criticou outro internauta.