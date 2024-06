VÍDEO: Menina desmaia durante assinatura de lei que obriga a colocação dos ‘Dez Mandamentos’ em escolas nos EUA

Um vídeo mostra o momento que uma criança desmaiou durante evento de assinatura de uma nova lei no estado de Louisiana, Estados Unidos, que obriga as escolas a exibirem os ‘Dez Mandamentos’ nas salas de aula.

ANÚNCIO

Nas imagens da cerimônia, que ocorreu na última quarta-feira (19) é possível observar a menina caindo atrás do governador do estado, Jeff Landry, que não percebeu o acidente. Ela foi socorrida e seu estado de saúde não foi divulgado.

Assista ao vídeo:

Estado faz parte do ‘Cinturão da Bíblia’

Der acordo com informações do g1, Louisiana é considerado conservador e faz parte do ‘Cinturão da Bíblia’. A nova lei obriga todas as instituições de ensino públicas do estado, desde o jardim de infância até às universidades, a exibirem os conteúdos na sala de aula. A Louisiana é o primeiro estado dos EUA a adotar a medida.

Ainda segundo o texto, a nova lei foi elaborada pelo Partido Republicano e obriga às salas a exibirem um pôster com os Dez Mandamentos em “fonte grande e facilmente legível”.

De acordo com o documento da nova lei, a colocação dos pôsteres será financiada por meio de doações. A medida deve ser adotada até o início de 2025.

Além dos mandamentos, o cartaz será acompanhado de uma declaração com quatro parágrafos que descrevem como esse texto “foram uma parte proeminente da educação pública americana por quase três séculos”.

Veja quais são os Dez Mandamentos: