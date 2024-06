Mulher é vítima de fraude após contatar um vidente pelo Facebook

Agentes do Negociado da Polícia de Porto Rico investigaram uma fraude relatada no último dia 18, na cidade de Caguas no Chile, onde uma mulher de 29 anos foi enganada por um vidente através da rede social Facebook.

Segundo alegado pela demandante, ela solicitou um serviço de leitura de cartas a uma pessoa chamada Ismael, a quem contatou através da página do Facebook chamada "Amor, Energia e Sorte".

De acordo com a vítima, o vidente fez o trabalho para ela por telefone e a cobrou. A vítima pagou pelos serviços através do aplicativo ATH Móvil para um número local fornecido.

No entanto, no dia seguinte, o tal "Ismael" disse-lhe que precisava de fazer mais alguns trabalhos obrigatoriamente, caso contrário, a filha da reclamante estaria em perigo. Nesse momento, a parte prejudicada concordou com a consulta, contra a sua vontade, com medo de que algo acontecesse à sua filha.

O agente Jaxwell López, destacado no distrito de Caguas, investigou a queixa.