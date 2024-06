Mulher doa rim ao marido e comemora 11 anos de sucesso

Há 11 anos, Pam Smith doou um rim ao seu marido, Antonio Smith, e juntos celebram o sucesso da cirurgia que mudou suas vidas. A compatibilidade perfeita entre eles permitiu que ela fosse a doadora ideal. Após a operação bem-sucedida, o casal fundou uma organização não governamental (ONG) para promover hábitos saudáveis e divulgar a importância da doação de órgãos, compartilhando sua história inspiradora.

Em 2013, Pam Smith surpreendeu seu marido com a notícia de que era uma doadora compatível, uma revelação que Antonio, de 63 anos, descreveu como um dos melhores momentos de sua vida. A cirurgia foi realizada em 27 de março de 2013, e ambos entraram na sala de operação confiantes e tranquilos. Antonio relembra a equipe médica como altamente profissional e solidária, destacando o nefrologista Michael Etomi como excepcional.

A recuperação de Antonio foi rápida e surpreendente. No dia seguinte à operação, ele já estava conversando com o médico em seu quarto. Dr. Etomi, impressionado com a saúde do novo rim, garantiu que, com os devidos cuidados, o órgão poderia durar até 50 anos.

Fundação da Smith Bios Group

Em 2015, Pam e Antonio fundaram a Smith Bios Group, uma organização sem fins lucrativos dedicada a incentivar um estilo de vida saudável. Eles visitam principalmente igrejas afro-americanas para compartilhar sua história de transplante renal, promovendo a importância da saúde e da doação de órgãos. Pam enfatiza que eles não apenas falam sobre esses temas, mas também vivem conforme os princípios que defendem.

Hoje, 11 anos após a cirurgia, Antonio vive com mais de 80% da função renal e sem complicações significativas. Diagnosticado com diabetes, ele segue rigorosamente as prescrições médicas e mantém uma dieta controlada. Antonio relata uma melhora significativa na qualidade de vida, permitindo-lhe viajar e brincar com seus três netos com mais facilidade.

O cirurgião Vincent Casingal elogia a parceria entre Pam e Antonio, destacando o compromisso do casal com a saúde como um fator crucial para o sucesso do transplante. A história dos Smith é um exemplo inspirador de como o amor e a dedicação podem transformar vidas e promover uma mensagem positiva de saúde e solidariedade.

Fonte: Atrium Health