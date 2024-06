Homem de 70 anos é preso por abusar de uma menina de apenas 10 anos

Nas últimas horas, foi divulgado que um homem de 70 anos foi preso por abusar de uma menina de apenas 10 anos de idade. O incidente ocorreu no município de San Roque, no departamento de Antioquia na Colombia, aproveitando a proximidade de seu negócio com a instituição educacional que a menina frequentava.

Segundo informações obtidas, o indivíduo convidava a menina para o estabelecimento com diferentes desculpas para que, ao entrar, ele a tocasse de forma sexual.

De acordo com as informações fornecidas pela Polícia do Departamento de Antioquia, "a captura de um homem na cidade de San Roque que se aproveitava de sua proximidade com uma instituição educacional para abusar de uma menina de 10 anos. O sujeito se aproveitava da inocência da menina para convidá-la para o seu negócio sob o pretexto de ajudá-la com suas compras escolares ou com tarefas domésticas. Uma vez dentro da loja, o homem tocava indevidamente as partes íntimas da menor, situação que se repetiu várias vezes".

Após a denúncia ser conhecida, as autoridades iniciaram uma investigação que levou à captura do responsável e à imposição de uma medida de segurança por parte de um juiz da República, que, com base nas provas apresentadas pela Procuradoria-Geral da Nação, o enviou para a prisão.

Entre maio e junho, foram capturadas 35 pessoas por crimes contra menores em Antioquia. Além disso, a Seccional de Investigação Criminal da Polícia Nacional do Departamento de Antioquia, no âmbito da Estratégia de Proteção à Infância e Adolescência durante 2024, conseguiu capturar 145 pessoas por crimes que atentam contra a integridade, liberdade e formação sexual de crianças e adolescentes.