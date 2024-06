Bilionário planeja nova expedição ao Titanic após a tragédia do ano passado

Quase um ano após o acidente fatal do submarino Titã, que resultou na morte de cinco pessoas, um bilionário americano está determinado a realizar sua própria expedição aos destroços do Titanic.

Larry Connor, um magnata imobiliário de 74 anos conhecido por sua paixão por esportes radicais, se associou a Patrick Lahey, cofundador da Triton Submarines, para realizar esta audaciosa missão. Seu objetivo: mergulhar no Atlântico Norte e explorar o naufrágio do Titanic a bordo do submarino para duas pessoas Triton 4000/2 Abyssal Explorer, avaliado em R$100 milhões.

Um desafio após a tragédia

O projeto de Connor acontece em um contexto marcado pela tragédia do Titã, que implodiu catastróficamente em junho de 2023 durante sua viagem aos destroços do Titanic, resultando na morte de cinco pessoas, incluindo o próprio fundador da OceanGate, Stockton Rush.

Apesar desse acidente, Connor e Lahey mostram confiança na segurança de sua expedição e na tecnologia de ponta do Triton 4000/2 Abyssal Explorer. De fato, Connor já tem experiência em explorações submarinas, tendo alcançado o ponto mais profundo do oceano, o Challenger Deep na Fossa das Marianas, em 2021.

Para além do Titanic: um espírito aventureiro

A trajetória de Larry Connor é marcada por seu espírito aventureiro e sua vontade de superar desafios. Além de ser um empresário imobiliário bem-sucedido, ele também se aventurou no mundo das corridas de carros, conquistando vitórias como a Petit Le Mans de 2003. Em 2022, ele se tornou a segunda pessoa mais velha a entrar em órbita a bordo da missão espacial Axiom 1.

Motivações e objetivos

Para Connor, esta expedição ao Titanic não apenas representa uma aventura pessoal, mas também uma oportunidade para demonstrar que a exploração submarina pode ser segura e gratificante. "Quero mostrar às pessoas ao redor do mundo que, embora o oceano seja extremamente poderoso, pode ser maravilhoso, prazeroso e verdadeiramente transformador se abordado da maneira correta", disse ao Wall Street Journal.

Embora os detalhes do financiamento da expedição não tenham sido tornados públicos, estima-se que o custo de uma viagem no Triton 4000/2 Abyssal Explorer esteja entre R$ 4, 2 milhões. Connor e Lahey esperam completar sua viagem ao Titanic em algum momento deste ano. A expedição de Larry Connor ao Titanic certamente gerará grande expectativa e reavivará o interesse por este naufrágio lendário.

O seu sucesso não só seria um marco na exploração submarina, mas também um tributo às vítimas do Titã e um lembrete do poder da natureza e da importância da segurança em aventuras extremas.