Vídeo: mulher atingida por trem que atravessa uma feira

Um vídeo surpreendente viralizou nas redes nas últimas horas. Trata-se de um registro que captura o momento exato em que uma mulher é atropelada por um trem. O acidente ocorreu durante uma feira livre que estava acontecendo em cima da linha férrea.

Nas imagens, pode-se observar como a mulher, de idade avançada, atravessa desprevenida os trilhos enquanto a feira está em plena atividade por volta das 10 da manhã.

No vídeo, até é possível ouvir os gritos dos pedestres, que alertam a mulher sobre o iminente atropelamento pelo trem. "Cuidado, senhora!", é possível ouvir ao fundo. No entanto, o aviso chega tarde demais e o trem atinge a mulher, gerando uma cena de grande drama.

Felizmente, a mulher sobreviveu ao impacto com apenas um golpe no cotovelo direito e teria recebido atendimento médico no hospital.

Entretanto, o prefeito de Arica, Gerardo Espíndola, se pronunciou sobre o incidente, destacando a complexidade da situação: “A responsabilidade é compartilhada. É complicado para nós gerenciar esta área de forma constante”.

Espíndola explicou que, embora tenham sido impostas multas e realizadas fiscalizações, é impossível manter um controle permanente: "Já aplicamos multas, já fiscalizamos, mas não podemos ter inspetores municipais lá 24 horas por dia, todos os dias, nem pedir à polícia para estar lá todos os dias".

Finalmente, a autoridade destacou que "é fundamental que, como comunidade, compreendamos os riscos associados a essas áreas e nos comprometamos a respeitar as regulamentações existentes".