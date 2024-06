O jogador meme: Romelu Lukaku se torna viral nas redes por falhas contra a Eslováquia

Romelu Lukaku falha diante de Martin Dubravka da Eslováquia no primeiro tempo do jogo da Eurocopa 2024

A seleção da Bélgica teve uma estreia terrível na Euro 2024, depois de perder surpreendentemente por uma margem mínima para a Eslováquia. Aos 7 minutos do jogo, os eslovacos marcaram o primeiro gol, graças a um gol de Ivan Schranz, atacante do Slavia Praga, que aproveitou um grave erro na defesa dos ‘Diabos Vermelhos’.

Depois, a Bélgica teve várias oportunidades de igualar o jogo, mas se não o fez, foi muito relacionado ao atacante Romelu Lukaku.

As redes sociais não perdoaram Lukaku

Os belgas tentaram reverter o placar desfavorável, mas não contavam com o fato de que seu atacante principal, Romelu Lukaku, teria um dos seus piores dias. O atacante errou em até quatro ocasiões claras na frente do gol, por isso as redes sociais não o perdoaram, e lembraram dos erros contra a Croácia que custaram a classificação da Bélgica para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

O atual atacante da Inter de Milão esteve impreciso, a ponto de os memes se tornarem presentes.

Na verdade, antes da Eslováquia abrir o placar, Romelu teve a chance de marcar no primeiro minuto.

Ao final do primeiro tempo, Lukaku teve mais uma vez a oportunidade de empatar o jogo, mas Dubravka defendeu o chute.

Mas aí não terminaram as falhas do atacante, pois em um confronto direto, após um bom serviço de Yannick Ferreira Carrasco, o atacante chutou muito longe do gol.

O VAR anulou dois gols de Lukaku

No segundo tempo, Lukaku teve a oportunidade de acabar com sua má sorte. Até marcou um gol, mas o VAR tirou a possibilidade de seu gol ser validado devido a um impedimento.

A má sorte do atacante belga continuou, pois aos 87', o VAR mais uma vez negou o gol de Romelu. Desta vez, por uma mão muito leve de Lois Openda no início da jogada.

A Bélgica agora tem pela frente os jogos contra a Romênia e a Ucrânia no Grupo E. No papel, é favorita, mas tudo depende de Lukaku conseguir encontrar a forma de marcar gols novamente.