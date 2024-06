Funcionário de aeroporto revela o segredo por trás da ordem das malas na esteira

Durante as férias de verão, muitos espanhóis enfrentam longas esperas em áreas de check-in, controle de segurança e portões de embarque nos aeroportos. Após a chegada ao destino, a expectativa de pegar as malas e explorar o local é grande, mas o processo de espera na esteira transportadora pode ser frustrante e demorado. A razão pela qual algumas malas aparecem antes de outras na esteira é um mistério para a maioria dos viajantes.

Recentemente, um funcionário do Aeroporto Internacional de Vancouver, no Canadá, revelou detalhes sobre o funcionamento desse processo em um vídeo no TikTok. Ele explicou que a ordem em que as malas são colocadas na bodega do avião influencia diretamente a sequência em que aparecem na esteira do aeroporto de destino.

Ordem de prioridade das malas

No vídeo, o funcionário detalha que o método utilizado divide as malas em quatro categorias. Primeiro, são carregadas as malas dos passageiros locais, ou seja, aqueles cujo destino é o mesmo do voo e que não pagaram pelo embarque prioritário. Em seguida, são colocadas as malas dos passageiros com voos de conexão, depois as malas marcadas como “frágeis” e, por fim, as malas dos viajantes que pagaram pelo embarque prioritário.

Essa ordem específica garante que as malas dos passageiros com conexões ou com itens frágeis sejam tratadas com prioridade, assim como aquelas de quem pagou pelo embarque prioritário. Portanto, se você perceber que a bagagem de outros passageiros do mesmo voo chega antes da sua, pode ser devido ao tipo de bilhete que eles compraram.

No entanto, é importante destacar que esse método de organização de bagagens pode variar de aeroporto para aeroporto. Um comentário no vídeo de um funcionário do Aeroporto de Chicago revelou que essa prática ainda não foi implementada em seu local de trabalho, indicando que a abordagem pode não ser universal.

Diferentes práticas em aeroportos

Essa revelação lança luz sobre uma prática pouco conhecida e destaca como as diferenças nos processos de manuseio de bagagens podem afetar a experiência do viajante. Embora alguns aeroportos possam seguir o método descrito pelo funcionário de Vancouver, outros podem ter suas próprias rotinas e prioridades.

Além de esclarecer o processo, essa informação pode ajudar os passageiros a gerenciar suas expectativas e planejar melhor suas viagens. Saber que o tipo de bilhete e a categoria da mala influenciam a ordem de chegada das bagagens pode ser útil na hora de escolher o bilhete certo e organizar o tempo no aeroporto.

A espera pela bagagem na esteira é apenas uma parte da experiência de viagem, mas entender os fatores que a influenciam pode tornar o processo um pouco menos frustrante. Com isso, os viajantes podem tomar decisões mais informadas e talvez considerar a opção de embarque prioritário, se desejarem receber suas malas mais rapidamente.