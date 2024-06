Brasileira viraliza com vídeos de entrega por robô e pagamento digital na China

A criadora de conteúdo brasileira, Marina Guaragna, tem viralizado nas redes sociais ao compartilhar suas experiências tecnológicas durante uma viagem à China. Em um de seus vídeos mais populares, que acumulou mais de 5,5 milhões de visualizações, Marina mostrou a surpresa ao receber uma entrega no hotel onde estava hospedada. Esperando um entregador na porta do quarto, ela foi surpreendida pela chegada de um robô, que após avisar sua chegada pelo interfone, abriu um compartimento para ela retirar seu pedido. Em seguida, o robô chamou o elevador sozinho e partiu, deixando Marina e seus seguidores maravilhados com a inovação.

Marina Guaragna, que compartilha suas aventuras nas redes sociais sob o nome de usuário @marinaguaragna, não esperava a interação futurística que encontrou na China. Ao se deparar com o robô de entrega, ela brincou sobre a situação nos comentários, recebendo diversas reações dos seguidores. Um usuário comentou: “Tá fácil para ninguém, até o R2-D2 fazendo uns bicos de iFood”, enquanto outro afirmou: “Eu ia querer fazer desse Wall-e meu robô de estimação”. A interação do robô com o ambiente e sua capacidade de realizar tarefas sem contato humano direto impressionou a todos.

Tecnologia de pagamento com a palma da mão

Além das entregas feitas por robôs, Marina também se deparou com outra inovação tecnológica surpreendente: o pagamento utilizando apenas a palma da mão. Em outro vídeo, que alcançou 7,3 milhões de visualizações, ela mostrou como é possível realizar compras sem a necessidade de cartões ou dinheiro. O sistema, desenvolvido pela empresa Tencent, utiliza a leitura das digitais para efetuar a transação. Marina explicou que, mesmo sendo uma viajante sem conta bancária chinesa, conseguiu usar o sistema apenas criando uma conta no WeChat e vinculando suas digitais.

A reação dos seguidores a essa tecnologia também foi variada. Alguns a acharam fascinante, enquanto outros expressaram preocupações sobre privacidade e segurança. Um seguidor comentou: “Do jeitinho que o Apocalipse gosta”, enquanto outro disse: “Isso é assustador, não sensacional”. No entanto, muitos concordaram que a tecnologia é genial e um avanço significativo.

Repercussão nas redes sociais

Os vídeos de Marina Guaragna destacam como a China está na vanguarda da tecnologia, especialmente em termos de conveniência e automação. A entrega por robôs e os pagamentos com a palma da mão representam apenas uma fração das inovações que estão se tornando cada vez mais comuns no país. Essas experiências não apenas surpreendem os visitantes, mas também oferecem um vislumbre do futuro da interação entre humanos e tecnologia.

Marina continua compartilhando suas descobertas e experiências, encantando e informando seus seguidores sobre as novidades tecnológicas ao redor do mundo. Sua capacidade de captar esses momentos únicos e apresentá-los de maneira envolvente tem cativado um público crescente, ansioso por acompanhar suas aventuras.