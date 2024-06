Youtuber entrou no jogo de abertura da Eurocopa disfarçado de mascote oficial

O fã entrou no jogo entre Alemanha vs. Escócia vestido com a fantasia da mascote oficial Albärt, da Eurocopa 2024

Durante o jogo de abertura entre a Alemanha e a Escócia, um youtuber entrou no campo burlando todas as medidas de segurança e acessou o nível do campo disfarçado como a mascote da UEFA, o que provocou críticas por parte da polícia local e do Ministério do Interior alemão em relação à organização da UEFA.

De acordo com uma publicação feita pelo jornal Bild, o youtuber de 27 anos, Marvin Wildhage, com 973 mil inscritos, conseguiu entrar nas instalações do estádio com uma credencial falsa e uma fantasia feita na China de Albärt, a mascote oficial da Eurocopa 2024.

O influenciador publicou no domingo, 16 de junho, um vídeo explicando a situação e mostrando como chegou ao estádio em uma caminhonete na qual colou os logotipos da VW e da Federação Alemã de Futebol (DFB) na lateral; acompanhado de outros dois homens, apesar de seus crachás de trabalho falsos terem falhado ao serem escaneados, um cartão de estacionamento foi suficiente para a segurança permitir-lhes o acesso.

Marvin Wildhage e um de seus acompanhantes entraram no interior, mas o terceiro, que ainda não foi identificado, saiu novamente do estádio.

O youtuber permaneceu disfarçado durante o jogo entre os cinegrafistas e a equipe na frente das arquibancadas, onde milhares de fãs estavam presentes, até que uma funcionária da UEFA suspeitou da situação.

Pouco tempo depois, ambos foram detidos pela equipe de segurança dentro do estádio, entregues à polícia e tiveram suas credenciais falsas, equipamento fotográfico e disfarces confiscados, disse um porta-voz da polícia.

Quais serão as sanções contra o youtuber?

O Ministério Público de Munique está investigando o youtuber e seu acompanhante, e a polícia local nega qualquer culpa, afirmando que "a admissão é responsabilidade do organizador", neste caso a UEFA.

Por sua vez, a UEFA disse ao jornal por meio de um porta-voz que "avaliaram a situação e tomaram as medidas organizativas necessárias", proibindo a entrada do youtuber e seus acompanhantes em qualquer estádio onde a Eurocopa está sendo realizada.

Em declarações ao Bild, o ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, disse que “o incidente deve ser objeto de um acompanhamento rápido e consequente” e enfatizou que os controles de acesso são “responsabilidade exclusiva” como organizador da EURO 2024, a empresa conjunta entre a DFB e a UEFA criada para a organização do torneio.

O próprio youtuber no final do seu vídeo disse que a UEFA o alertou sobre a publicação, pois tomariam as medidas necessárias.