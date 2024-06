[VÍDEO] “Tá carregando porco, motorista?” Mãe grava filha caindo do micro-ônibus e viraliza no TikTok

O TikTok tornou-se, em muito pouco tempo, um dos aplicativos mais utilizados em todo o mundo. Alguns usuários acessam este site para consumir os vídeos de curta duração que conseguem se popularizar, em poucas horas, em diversas partes do planeta. Apesar de todo o conteúdo que se pode encontrar, nas últimas horas Seika se tornou a tendência do momento, mas o que causou essa criadora de conteúdo a ser a mais vista? A mulher gravou como sua filha se machucou ao descer de um ônibus.

No vídeo, com pouco mais de dois minutos, a influenciadora contou a todos os seus seguidores que naquele dia saiu com sua filha para fazer as unhas. Embora tenha dito que iriam para a ‘Praça San Marcos’, não se sabe exatamente o quão longe ficava de sua casa; no entanto, pegaram um ônibus que as levaria até seu destino, mas no momento em que a criança descia do veículo, ele avançou e fez com que a menina caísse no chão.

A mãe, chateada, insultou o motorista e reclamou que ele havia causado um acidente. Apesar do incidente anterior, a mulher continuou gravando e mostrou como suas unhas ficaram. O vídeo alcançou um grande número de visualizações.

“”Nãooo, me sinto muito mal por ela 😭 mas ri alto”, “repito várias vezes”, “Que momento icônico você capturou hahaha”, “aha é também porque eles entram em movimento” ou “o verdadeiro um começamos forte “Há uns dois comentários feitos por vários usuários, esperando uma rápida recuperação dos menores, que aparentemente não sofrem ferimentos graves”.