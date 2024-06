Passageiro embriagado agride funcionário de aeroporto e causa confusão em Guarulhos

Na noite de domingo, 16 de junho, um homem de 49 anos foi detido pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, localizado na região metropolitana de São Paulo. O indivíduo foi acusado de agredir três funcionários após ser impedido de embarcar por estar visivelmente embriagado. Ele e sua família estavam prestes a embarcar em um voo da Delta Air Lines com destino aos Estados Unidos. A situação rapidamente se tornou caótica quando o passageiro, frustrado com a recusa de embarque, atacou um funcionário da companhia aérea com um soco.

ANÚNCIO

Após o incidente inicial, o homem se afastou do guichê da Delta no Terminal 2 e se dirigiu a uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto. Foi lá que ele agrediu outros dois funcionários com socos, utilizando até mesmo um utensílio de cozinha como arma em um dos ataques. A Polícia Federal foi acionada e conseguiu conter o agressor. As vítimas, abaladas, receberam atendimento e o agressor foi levado pelas autoridades.

O passageiro foi levado para uma delegacia da Polícia Federal dentro do aeroporto, onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência por lesão corporal. Após prestar depoimento e assinar o termo, ele foi liberado.

A Polícia Federal destacou a importância de manter a ordem e segurança nos aeroportos, especialmente em situações que envolvem passageiros em estado de embriaguez. Incidentes como este não só colocam em risco a segurança dos funcionários e outros passageiros, mas também podem causar atrasos e transtornos significativos nas operações aeroportuárias. A ação rápida das autoridades foi essencial para controlar a situação e evitar maiores problemas.

Casos de agressão e desordem em aeroportos não são frequentes, mas quando ocorrem, destacam a necessidade de protocolos rígidos de segurança e a importância do treinamento adequado para lidar com situações de conflito. A administração do Aeroporto Internacional de Guarulhos reforçou seu compromisso com a segurança e bem-estar de todos os passageiros e funcionários, assegurando que medidas preventivas estão constantemente sendo avaliadas e implementadas.