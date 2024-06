Homem mata sua mãe de 87 anos no México e capota o carro na fuga

Num fato arrepiante que chocou os habitantes de Coyoacán na Cidade do México, um homem foi detido após ser acusado de assassinar sua própria mãe em sua casa.

De acordo com relatórios preliminares do jornalista Antonio Nieto (Siete Letras), o indivíduo identificado como Manuel ‘N’ teria brutalmente agredido Carmen, uma mulher idosa de 87 anos, usando um tubo como arma fatal.

““Matou sua mãe, fugiu e capotou seu veículo”, compartilhou o jornalista juntamente com uma série de fotografias que mostram o feminicida, a cena do crime em Coyoacán e o acidente de Manuel ‘N’ na estrada.”

Depois de cometer o feminicídio, o homem fugiu em seu veículo particular. No entanto, sua tentativa de escapar foi interrompida quando encontrou um posto da Guarda Nacional na estrada.

Segundo testemunhas oculares, ao perceber a presença das autoridades, Manuel ‘N’ tentou evadir do local e acabou capotando espetacularmente.

No local do acidente, o agressor foi atendido e posteriormente foi detido por agentes da Polícia de Investigação da Procuradoria-Geral de Justiça da Cidade do México, especializados em casos de feminicídio. Até o momento, as autoridades não forneceram mais detalhes sobre os motivos que levaram o indivíduo a cometer um crime tão atroz contra sua própria mãe.

O feminicídio, considerado um dos crimes mais graves no México, acarreta penas severas. De acordo com o Código Penal Federal, as penas podem variar de 40 a 60 anos de prisão, além de multas significativas e outras sanções adicionais dependendo da gravidade do caso e das circunstâncias específicas.

Na Cidade do México, especificamente, o Artigo 148 Bis do Código Penal local estabelece que o culpado de feminicídio pode enfrentar uma pena de prisão que varia de 40 a 60 anos, acompanhada de uma multa de 500 a 1.000 dias de salário mínimo.

Já no Brasil, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que transforma o feminicídio em um crime autônomo, agravando a pena dos atuais 12 a 30 anos para 20 a 40 anos de reclusão sem necessidade de qualificá-lo para aplicar penas mais rigorosas.