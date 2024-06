Passageiro impediu voo de avião porque não queria colocar o cinto de segurança

Um incidente incomum no aeroporto de Santa Marta exigiu a intervenção das autoridades quando uma criança se recusou a apertar o cinto de segurança, o que causou atraso em um voo com destino a Bogotá.

A tripulação do voo 4049, programado para decolar às 8:20 da manhã, anunciou: “Prezados passageiros, informamos que se as regulamentações do voo não fossem cumpridas, não poderíamos iniciar o voo, e como não foram cumpridas, tivemos que retornar. Agora estamos aguardando que os passageiros que não cumpriram com a regulamentação por favor desembarquem”. Esta mensagem foi resultado de repetidas tentativas por parte da tripulação para que um pai fizesse seu filho se sentar e colocasse o cinto de segurança. Diante da recusa da criança, a capitã do voo decidiu retornar à posição de embarque por motivos de segurança, conforme relatado pelo Noticias Caracol.

Com a assistência do pessoal de segurança do aeroporto e da polícia, foi solicitado ao pai que descesse do avião juntamente com seu filho. O regulamento aeronáutico estabelece medidas rigorosas de segurança para situações como esta, e a tripulação agiu de acordo para garantir a segurança de todos os passageiros.

Uma criança paralisou o voo

Alex Yesid Vega, especialista no setor aeronáutico da Universidade EAN, apoiou a ação da tripulação, afirmando: "A tripulação agiu corretamente, pois as medidas de segurança, tanto para o desenvolvimento do voo quanto para as demais pessoas, são de cumprimento obrigatório". Da mesma forma, o capitão Juan Esteban Villa, presidente da Associação Colombiana de Aviadores Civis, destacou a importância de que todos os passageiros permaneçam sentados e com o cinto de segurança afivelado em todas as fases do voo, indicando que isso é fundamental para melhorar os padrões de segurança de acordo com a regulamentação aérea.

Finalmente, a companhia aérea informou que o itinerário sofreu um atraso de uma hora e que o pai e a criança foram reprogramados no próximo voo disponível.