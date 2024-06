“Me pediram até um uísque”: mulher denunciou que foi roubada por dois policiais

Um caso que demonstra que o ‘mundo está de cabeça para baixo’ em relação ao tema da segurança em Bogotá foi denunciado por uma mulher que afirma ser vítima de um roubo por parte de dois policiais, que em vez de proteger sua segurança, roubaram uma quantia significativa de dinheiro em sua própria casa.

Um patrulheiro e um subintendente chegaram à residência da mulher, que relatou ter tido um problema de segurança em sua casa. A vítima afirmou que ambos os policiais foram muito amáveis e até pediram uísque e o tomaram, mas descuidadamente, os policiais teriam roubado 4.100 dólares que estavam em uma bolsa e 200 mil pesos em dinheiro.

A mulher tinha suas dúvidas se o roubo foi feito por outra pessoa que a estava acompanhando no apartamento, mas momentos depois a mulher os enganou e começou a questionar pelo celular. Foi então que o próprio policial confessou que havia roubado o dinheiro. A mulher inventou que tinha uma câmera em casa com a qual cuidava de seu gato e, finalmente, os próprios policiais confessaram o roubo. Tudo foi gravado na chamada telefônica feita pela mulher. “Disseram que tinham um problema com o irmão, que estavam muito mal financeiramente e que me devolveriam o dinheiro supostamente triplicado. O que não aconteceu e eu disse que iria denunciá-los”, disse a mulher.

Por outro lado, a Polícia se pronunciou sobre o caso anunciando que abrirá uma investigação contra os policiais envolvidos.