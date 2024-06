Freira centenária brasileira celebra 116 anos com fé e vitalidade

Sim, a religiosa mais antiga do mundo é brasileira e gaúcha. Irmã Inah Canabarro Lucas, que completou 116 anos neste mês, foi oficialmente reconhecida pela Igreja Católica e pela LongeviQuest (LQ), uma organização dedicada a verificar pessoas longevas ao redor do globo, como a freira em atividade mais idosa.

Dedicada ao ensino e à comunidade, Irmã Inah é conhecida por sua vitalidade e bom humor, sempre atribuindo sua longevidade à fé. “Rezo o terço todos os dias por todas as pessoas do mundo inteiro”, declara a freira, que também é uma fervorosa torcedora do Internacional e possui inúmeros itens de seu time do coração.

Uma vida de dedicação e serviço

A freira nasceu em São Francisco de Assis, a cerca de 430 quilômetros de Porto Alegre. Como professora de crianças e adolescentes, ela teve alunos ilustres, incluindo o ex-presidente João Baptista Figueiredo, último militar a governar o Brasil e responsável pela lenta e gradual abertura política nos anos 1980.

Bisneta do general David Canabarro, herói da Revolução Farroupilha que lutou contra o governo imperial de Portugal, Irmã Inah perdeu o pai em combate. Há 97 anos, ela ingressou na ordem das Irmãs Teresianas do Brasil, sendo aceita na comunidade aos 19 anos, em 1927.

Atualmente, ela reside na Casa de Acolhida Santo Enrique de Ossó, em Porto Alegre, onde continua a inspirar todos ao seu redor com sua história e devoção.

Comemoração e reconhecimento

Todos os anos, Irmã Inah comemora seu aniversário no dia 8 de junho, cercada por pessoas que ela cuidou ao longo dos anos, além de familiares e amigos. Este ano, devido às fortes chuvas que atingiram grande parte do Rio Grande do Sul, a celebração foi mais restrita. Felizmente, a casa onde ela vive não foi afetada pelas enchentes.

Apesar da idade avançada, a freira se mantém lúcida, embora precise de um andador para auxiliar na locomoção. Sua longevidade impressionante foi oficialmente atestada pelos especialistas da LongeviQuest (LQ) em 2023, que confirmaram que ela é a “mais velha do Brasil, da América Latina e do mundo”.

A organização, que reúne investigadores profissionais na Europa, Ásia e Américas, reconheceu a religiosa com dois prêmios LongeviQuest e flores durante uma festa em sua homenagem.

