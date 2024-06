Australiana se apaixona por um indígena e se muda para a Amazônia

A história de Tarzan tornou-se realidade em 2024, depois de ser revelada a história de uma mulher australiana que deixou seu trabalho, família e amigos para se mudar com um homem que conheceu através das redes sociais.

ANÚNCIO

Trata-se de Jordan Hauenschild, a mulher que surpreendeu nas redes sociais ao compartilhar sua história de amor com Pitiuruk, que tem 24 anos. O casal tem registrado suas aventuras no meio da selva equatoriana, onde habitam diferentes comunidades indígenas, cada uma com sua própria cultura, idioma e conhecimento tradicional da selva.

Jordan Hauenschild conheceu Pitiuruk através das redes sociais e, após quatro meses de várias conversas e videochamadas, decidiu deixar toda a sua vida para viver na selva com o seu parceiro. Foram 14 mil quilômetros viajados para conhecer o homem de sua vida, a quem ela mesma chamou de um "Tarzã da vida real".

"Não podia acreditar que alguém daquela exótica parte de terra me respondesse. Para uma menina que vive uma vida ocidental na costa de Queensland, falar com alguém do Amazonas que vive em uma cabana era simplesmente surreal", expressou.

De acordo com as suas conversas, estas baseavam-se no que faziam no seu dia a dia e agora ela faz parte da sua família. Ambos mostram as suas visitas guiadas juntos e dão a conhecer a cultura da Amazônia.

Depois de conhecer a selva do Equador, na província de Pastaza, onde está a família de Pitiuruk, eles realizaram visitas guiadas juntos para apresentar ao público a cultura do homem.

“As nossas conversas giravam principalmente em torno do nosso estilo de vida, o que fazemos durante o dia, o que comemos, onde dormimos e como vivemos. Eu mostrava o meu quarto e ele me explicava um dia da sua vida na Amazônia, o que é bastante único”, acrescentou a mulher apaixonada.

Sua história de amor abriu um debate nas redes sociais entre aqueles que elogiam a decisão da mulher de buscar o amor e aqueles que consideram arriscada sua decisão. No entanto, houve muitos elogios recebidos para Pitiuruk, por sua aparência e beleza tão natural.