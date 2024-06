“Viajante do tempo” faz previsão assustadora para setembro e alerta as redes sociais

Eno Alaric é um tiktoker reconhecido que afirma ser do ano 2671 e revelou algumas previsões que surpreenderam as redes sociais

Com a segunda metade do ano em curso, não podem faltar previsões sobre o que está por vir nos próximos seis meses de 2024. Após as catastróficas previsões de Nostradamus, Baba Vanga e Mhoni Vidente, somaram-se as de um “viajante do tempo”, que causou alvoroço nas redes sociais.

“Viajante do tempo” aterroriza as redes com uma nova previsão para o mês de setembro

Eno Alaric é um criador de conteúdo que afirma ser do futuro, especificamente do ano 2671, e através de sua conta no TikTok, @radiotimetraveler, onde tem mais de 700 mil seguidores, compartilha cada um de seus terríveis presságios sobre a humanidade.

De acordo com o que foi revelado, o ano de 2024 é considerado como "o pior ano da história em termos de desastres naturais". Como foi afirmado nos últimos meses, haverá várias catástrofes em todo o mundo.

Um gigantesco furacão atingirá a costa leste dos Estados Unidos

Recentemente, compartilhou algumas de suas previsões para o que resta do ano de 2024: “Atenção, sou um verdadeiro viajante do tempo, lembrem-se desses eventos gigantescos que virão no resto de 2024″, afirmou no TikTok.

Primeiramente, revelou que em 15 de setembro de 2024 o maior furacão da história do mundo atingirá a costa leste dos Estados Unidos: “15 de setembro: o maior furacão da história do mundo atinge a costa leste dos EUA”.

Previsões de Eno Alaric que não se concretizaram

A publicação gerou dezenas de comentários e reações por parte dos internautas, que afirmam que essa previsão será como as anteriores e não se cumprirá.

Segundo Eno Alaric, em 2 de abril estava previsto que ocorresse um terremoto de magnitude 9.8, chamado Big John. Isso teria efeito na Falha de San Andreas, desencadeando um tsunami na costa da Califórnia.

“27 de maio: A Segunda Guerra Civil poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial”, “15 de maio: Haverá uma invasão extraterrestre e 10 mil humanos serão abduzidos”, “Um extraterrestre chegará à terra com o nome de “o campeão”.