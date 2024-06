Saiba por que você jamais deve usar maquiagem no avião, segundo influencer de beleza: “Uma das piores coisas”

Diferente dos meios tradicionais de transporte, voar de avião acaba sendo um evento na vida de diversas pessoas. Isso acontece devido a todo o processo ocorrido no aeroporto antes do embarque, resultando em horas tanto na espera, quanto no voo em si. Por esta razão, há quem opte por fazer uma viagem glamourizada nas alturas.

Com o objeto de chegar ao destino vestido-se bem e de boa aparência, diversas pessoas sacrificam o conforto por meio de roupas novas e tempo de maquiagem. Afinal, o desembarque pode ser considerado um desfile depois de um longo voo. No entanto, existe uma razão pela qual você jamais deveria se maquiar no avião.

Segundo um influenciador digital coreano, conhecido pelo arroba @dthekorean no TikTok, “voar é terrível para a pele”. Em um vídeo compartilhado em seu perfil, o homem alerta sobre os problemas causados pela maquiagem nas alturas, além de evidenciar a importância de substituir por hidratantes.

“Viajar de avião é literalmente uma das piores coisas que você pode fazer à sua pele, então aqui estão algumas dicas que você pode usar para brilhar”, disse o influencer.

“Você nunca deve usar maquiagem no avião porque vai ressecar a pele e ficar oleosa para compensar o ressecamento, e a maquiagem vai ficar toda pastosa”, completa.

Comentários nas redes

Ao finalizar as dicas sobre pele durante um voo, o tiktoker afirmou que deixa um aspecto “sem graça e sem cor” após a viagem. Sendo assim, recomenda agachamentos para ajudar a trazer o fluxo sanguíneo de volta pelo corpo. Além disso, pela proximidade com a luz solar, os protetores solares são essenciais, bem como manter as janelas fechadas.

“Como ex-comissária de bordo, concordo 100% com a parte do protetor solar! Como devemos usar maquiagem, encontrei maneiras de mantê-la intacta”.

“Já vi pessoas cuidando da pele no avião, mas não tinha certeza se isso era bom por causa do ar. Li que isso apenas retém o ar reciclado na pele”, comentou outro usuário da rede social.