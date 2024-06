‘Psicopata das calcinhas’ é detido por sequestro de menores

Na segunda sala do Tribunal de Garantia de Los Ángeles, na região de Biobío, foi formalizado por sequestro de menores, José Miguel Roa Chávez, conhecido como o ‘Psicopata das calcinhas’, depois de ser detido por agentes da Polícia de Investigação, devido à sua responsabilidade no sequestro de uma menina de 12 anos, ocorrido em 29 de maio passado.

O acusado ficou com a medida cautelar de prisão preventiva e foi transferido para o Complexo Penitenciário Biobío, em Concepción.

De acordo com os fatos atribuídos a ele, José Roa teria abordado a menor evpor meio de enganos conseguiu fazer com que a menina entrasse no veículo, para posteriormente levá-la a um caminho rural, onde a menor conseguiu escapar e denunciar o ocorrido à polícia.

De acordo com os fatos atribuídos a ele, José Roa arrisca uma sentença que vai de 10 anos e um dia até 20 anos de prisão por este último crime.

Registro médico

Em 18 de abril de 2012, José Roa foi preso na mesma localidade de Coigüe, devido a um caso de abuso sexual. Foi durante essa operação em sua casa que agentes da PDI encontraram mais de 500 peças de roupa íntima feminina guardadas em uma gaveta trancada, ganhando o apelido de ‘Psicopata das calcinhas’.

Devido a esta situação, o Ministério Público começou a investigar José Roa e verificou sua responsabilidade em vários ataques sexuais contra mulheres, sendo submetido a um julgamento oral em outubro de 2013, sendo condenado a 19 anos de prisão por cinco abusos sexuais, 16 roubos com violência e intimidação e 10 crimes de receptação cometidos entre 2011 e 2012.

No entanto, e apesar da gravidade e da repetição dos fatos imputados, em 2014, o Tribunal de Apelação de Concepción reduziu sua pena para 10 anos de prisão, conseguindo liberdade condicional em 2018, após passar apenas seis anos na prisão.