Na Colômbia, general é investigado por usar soldados para as tarefas de sua casa: cozinhavam e lavavam roupas

O general Omar Sépulveda, segundo comandante do Exército Nacional da Colômbia, ordenou que fosse aberta uma investigação contra o general Olveiro Pérez Mahecha, devido à informação de que estaria utilizando os soldados sob seu comando para realizar tarefas de cuidado em sua casa, funções que não têm relação alguma com o Exército Nacional. Sépulveda tem a autoridade para ordenar a investigação contra Pérez, uma vez que é seu superior hierárquico.

Graças às conversas de WhatsApp filtradas pelos soldados que estavam sendo usados para esse fim, ficou-se sabendo que o general Pérez, juntamente com sua esposa, utilizava o esquema de três soldados profissionais designados para cuidar do general para limpar sua casa, servir bebidas, preparar o café da manhã e até mesmo lavar suas roupas. Para o general Pérez Mahecha, não era suficiente usar os soldados profissionais para isso, ele também indicava a maneira como as tarefas deveriam ser feitas.

Nos primeiros chats vazados, é possível ver que o general, tarde da noite, indicava aos soldados a que horas deveriam chegar no dia seguinte. Além disso, ele fornecia uma lista de como queria o café da manhã. "Lanceiro bom dia. Coloque 7 ovos. Dois cafés com leite. Duas porções de queijo", lia-se nos chats. Da mesma forma, também é evidente que o general costumava fazer chamadas para dar esse tipo de ordens aos soldados profissionais.

Em outros chats vazados, vemos como a esposa do general Pérez ordena a um dos soldados para recolher a roupa: “por favor, vá recolhendo a roupa seca. Já vamos lavar mais. Ou coloque por favor roupa branca”. Também foram divulgados áudios nos quais se ouve a esposa do general repreendendo os soldados porque, supostamente, não compraram sacos de lixo que ela precisava. Em outro áudio, também a senhora os repreende por não terem recolhido os serviços públicos da portaria, o que não foi pago e resultou no corte do serviço.