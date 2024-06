Homem que se dizia ser especialista em anjos teria abusado de quatro mulheres em meio a rituais na Colômbia

Através de um comunicado de imprensa publicado nesta quarta-feira, 12 de junho, a Procuradoria-Geral da Nação da Colômbia expôs um caso aberrante ocorrido na cidade de Medellín. “Juan Diego Hincapié Metaute, de 35 anos, foi detido e colocado em prisão preventiva em um centro carcerário, sob a suspeita de abusar sexualmente de quatro mulheres em Medellín”, informou o órgão acusador, que havia solicitado a um juiz que o homem fosse enviado para a prisão.

De acordo com as informações coletadas pelos pesquisadores, os eventos pelos quais apontam a Hincapié teriam ocorrido entre os meses de janeiro e dezembro do ano passado nos bairros de Zamora (no município de Bello, Antioquia), Belén, Villa Hermosa e Campo Valdés (em Medellín).

“Parece que o acusado afirmava ser um angeólogo e, nessa condição, convencia suas vítimas sobre o suposto poder de realizar limpezas espirituais. A outras, teria insinuado que estavam sendo enfeitiçadas ou que sofriam de doenças sexualmente transmissíveis. Tudo isso para praticar supostos rituais de cura e abusá-las”, informou a entidade acusadora através de seu boletim de imprensa.

Cobrava até R$ 1300,00 pelos rituais

Segundo os investigadores, descobriram que o homem agredia as mulheres em suas próprias casas e, por meio de rituais, cobrava quantias entre R$ 940,00 e R$1300,00 (700.000 e 900.000 pesos colombianos).

“O investigado foi capturado por servidores do Corpo Técnico de Investigação (CTI) e da Polícia Nacional por seu suposto envolvimento em não menos de quatro eventos criminosos”, acrescentou a Promotoria em seu comunicado.

Apesar das acusações feitas pelo órgão acusador, o suposto angeólogo não aceitou a sua responsabilidade pelo crime de acesso carnal ou ato sexual com pessoa incapaz de resistir agravado.

Da mesma forma, soube-se que essas acusações foram feitas por uma promotora do Centro de Atenção Integral a Vítimas de Abuso Sexual da Colômbia.