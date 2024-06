História de amor: Idoso de 100 anos e noiva de 57 fazem ensaio pré-casamento

O amor não conhece idade, e a prova disso é a história comovente de Osvaldo Pinto da Silva, um idoso brasileiro de 100 anos, e sua noiva, Maria Nilza Rodrigues dos Santos, de 57 anos.

Para celebrar a união que se aproxima, o casal realizou um ensaio fotográfico emocionante em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde vivem. O amor que os une desde 2006 foi registrado em fotos que revelam a profunda conexão entre eles.

Osvaldo e Maria Nilza se conheceram na Casa de Saúde Santa Izabel (CSSO). Maria Nilza mora lá há 25 anos devido às sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC), enquanto Osvaldo vive no abrigo há mais de 40 anos, tratando de hanseníase. Foi nesse ambiente que a amizade se transformou em um amor duradouro, culminando no pedido de casamento feito no final do ano passado.

Uma história de amor e dedicação

O pedido de casamento emocionou todos ao redor, pois aqueles que convivem com o casal sabem o quanto eles se amam. O ensaio fotográfico foi uma maneira de eternizar esse momento especial. Gilmara Santos e Luiz Maia, fotógrafos sensibilizados pela história, ofereceram seus serviços para realizar o ensaio pré-casamento. As fotos foram tiradas na Estância do Lago, em Betim, que gentilmente cedeu o espaço para a ocasião.

No dia do ensaio, a equipe do CSSO se mobilizou para ajudar, demonstrando o carinho e a alegria que sentem por fazer parte dessa história. “Para nós, é uma satisfação enorme participar desse momento tão especial, compartilhar essa alegria. É como se fosse com um membro da família,” explicou Ana Paula Anacleto, assistente social da Casa de Saúde.

As fotos capturaram momentos de carinho e afeto genuíno entre Osvaldo e Maria Nilza, mostrando-os se beijando, abraçando e expressando o amor que sentem um pelo outro. Gilmara, uma das fotógrafas, comentou: “Eles merecem ter essa recordação, pois têm uma história de amor muito bonita.”

