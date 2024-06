Tentativa de sequestro de um empresário em Bogotá usando uma ambulância; veja o vídeo

A insegurança em Bogotá continua aumentando e não estão sendo tomadas medidas eficazes por parte da Prefeitura de Carlos Fernando Galán para enfrentar essa problemática. A Polícia Metropolitana de Bogotá relatou que durante a manhã ocorreu uma tentativa de sequestro na cidade. Segundo as imagens das câmeras de segurança da área onde os eventos ocorreram, o crime foi tentado a partir de uma ambulância. A seguir, conheça os detalhes do incidente.

Segundo informações obtidas, os eventos ocorreram na rua 93 com a avenida 5a. Os vídeos das câmeras de segurança da área mostram como a vítima, um empresário da cidade, chega em sua caminhonete a um prédio, aparentemente seu apartamento, e desce do veículo. Em seguida, ele se prepara para tirar uma mala e algumas bolas do porta-malas do veículo quando uma ambulância que passava para ao lado dele. De repente, um homem desce da ambulância e aponta uma arma de fogo para ele, lutam por um momento e obrigam o empresário a entrar no veículo que parte em fuga.

Depois, graças a outra câmera de segurança da área, vê-se como a vítima deste suposto sequestro pula da ambulância em movimento e, sem se importar com os riscos ou perigos, foge na direção onde estacionou sua caminhonete. Nesse momento, as pessoas que estavam dentro da ambulância saem do veículo, aparentemente discutem e fogem do local. Da mesma forma, aparentemente uma caminhonete também acompanhava os criminosos.

O que dizem as autoridades?

Até agora, nem a Polícia Metropolitana de Bogotá, nem a Prefeitura, se pronunciaram sobre essa tentativa de sequestro na capital. No entanto, o que se sabe é que, graças às câmeras de segurança, os agentes investigadores da polícia já estão conduzindo as respectivas investigações para identificar os responsáveis pela tentativa de sequestro em que uma ambulância se viu envolvida.

A seguir, veja o vídeo da tentativa de sequestro e fuga do empresário: