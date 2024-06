Mulher é assassinada depois de denunciar lipoaspiração mal feita

México- Norma Ayala, que recentemente havia processado um médico por uma lipoaspiração mal feita, foi assassinada a tiros na manhã desta terça-feira, 11 de junho. O incidente ocorreu enquanto ela caminhava pelas ruas do Bairro San Ignacio, quando um sujeito desconhecido se aproximou e atirou nela à queima-roupa na delegação Iztapalapa da Cidade do México.

ANÚNCIO

De acordo com informações do jornalista Carlos Jiménez (C4), Norma havia recebido ameaças do cirurgião a quem ela processou. "Ela reclamava da lipo que ele fez. Hoje estava nas ruas da perigosa Iztapalapa quando um cara atirou nela", publicou em sua conta do X, antes Twitter.

O ataque ocorreu em plena via pública, causando comoção entre os moradores da área, que foram os primeiros a alertar os familiares da vítima e as autoridades.

A Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México e a Procuradoria-Geral de Justiça da Cidade do México compareceram ao local e realizaram a remoção do corpo; além disso, foram iniciadas as diligências correspondentes para coletar evidências e testemunhos que possam ajudar na identificação e captura do responsável.

Os vizinhos do Bairro San Ignacio mencionaram que se tratou de um ataque direto, que o sujeito que disparou contra Norma inicialmente apontou a arma para outra mulher que passava pelo local, ao perceber que não era ela, deixou-a ir. Além disso, foi divulgado que tudo foi captado em vídeo por uma câmera de vigilância da rua onde o crime ocorreu.

Até o momento, não há detidos, mas suspeita-se que o cirurgião denunciado pela vítima possa estar envolvido na ordem do ataque, de acordo com a versão dos familiares de Norma, pois acusam que desde que a denúncia foi feita, começaram as ameaças contra a paciente.