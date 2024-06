Investigação sobre o submarino Titã revela uma informação falsa

Uma investigação de um ano de duração revelou que a perturbadora transcrição das comunicações entre o submarino Titã e sua nave-mãe, um documento que circulou por milhões de pessoas online, era completamente falsa.

O diário de navegação pretendia detalhar as comunicações finais entre o submarino, que tentava chegar ao Titanic com cinco passageiros a bordo, e a nave-mãe.

Informação falsa?

Houve suspeitas generalizadas quando os documentos de registro foram publicados no ano passado, e muitos questionaram se a transcrição entre os dois navios era legítima.

De acordo com o New York Times, o chefe da equipe do governo dos Estados Unidos que investiga o desastre (incluindo a natureza e autenticidade da transcrição da comunicação) acredita que todo o registro é falso.

O capitão Jason D. Neubauer, que se aposentou da Guarda Costeira dos Estados Unidos e atua como presidente do Conselho de Investigação Marítima, afirmou que sua equipe de pesquisa não encontrou evidências de que aqueles a bordo do Titã soubessem que uma implosão fatal estava prestes a ocorrer.

"Estou certo de que é uma transcrição falsa... foi inventada", disse, conforme relatado pelo Times.

Registros

Os registros, que foram publicados e distribuídos por milhões online por um autor anônimo, revelaram comunicações minuto a minuto supostamente entre o submarino e a nave-mãe. Os registros continham descrições realistas do que alguém imaginaria que aconteceria a bordo nos momentos finais antes do navio implodir.

Os registros também continham acrónimos e termos técnicos exclusivos do submarino, o que naquele momento apenas convenceu ainda mais os leitores de que a transcrição era real.

Parte dos registros sugeriram que a tripulação a bordo do Titã estava em estado de pânico, e os alarmes do casco dispararam dentro do submarino antes que a comunicação terminasse abruptamente.

E a verdade?

Neubauer espera que a verdade sobre a transcrição traga algum conforto para a família dos cinco homens dentro do Titã.

Entre os cinco homens a bordo do Titán estavam o empresário Shahzada Dawood, de 48 anos, e seu filho, Suleman, de 19 anos, bem como o executivo da companhia aérea Hamish Harding, de 58 anos, e Paul-Henri Nargeolet, de 77 anos.

Stockton Rush, de 61 anos, fundador e diretor executivo da OceanGate, a empresa americana que construiu o submarino e realizou suas imersões turísticas, também estava a bordo como piloto naquele dia. Foi relatado que a OceanGate cobraria dos passageiros ricos até 250.000 dólares por pessoa para subir a bordo do Titã e ter a oportunidade de visitar os destroços do Titanic.

Nesta viagem em particular, os tripulantes do Titã esperavam chegar aos destroços do naufrágio a cerca de 4.000 metros abaixo da superfície do oceano em 18 de junho de 2023, quando o desastre começou a se desenrolar.

Apesar de receber avisos tanto de dentro como de fora da OceanGate de que o submarino poderia enfrentar problemas “catastróficos” se atingisse profundidades extremas, as viagens ao fundo do oceano continuaram mesmo assim.