Mulher de 45 anos foi encontrada dentro de uma píton de cinco metros na Indonésia

Não é a primeira vez que algo assim acontece na Indonésia, mas ainda assim é impactante da mesma forma. Uma mulher desaparecida foi encontrada morta dentro de uma píton de cinco metros.

De acordo com os meios de comunicação locais, o marido de Farida, de 45 anos, juntamente com vizinhos da aldeia de Kalempang, a encontraram na sexta-feira dentro do animal, que media cinco metros.

O desaparecimento de Farida mobilizou sua família e a comunidade em uma intensa busca. E bem, após horas e horas percorrendo a área, encontraram uma píton com uma protuberância anormal em seu abdômen.

Ao suspeitar que algo terrível havia acontecido, capturaram a cobra e, ao abri-la, descobriram o corpo intacto da mulher dentro dela, até mesmo com suas roupas.

🚨🐍 | Encontrado no estômago de uma Píton gigante o corpo de uma mulher que estava desaparecida na Indonésia.



Os moradores abriram a serpente com um facão e a retiraram completamente vestida.



Outros casos de pessoas engolidas por pítons

No ano passado, no distrito de Tinanggea, uma píton de oito meses foi morta depois de ter sufocado e comido um fazendeiro.

Em 2018, uma mulher de 54 anos foi encontrada morta dentro de uma píton de sete metros na cidade de Muna, também em Sulawesi do Sudeste. No ano anterior, um agricultor do oeste de Sulawesi foi devorado por uma píton de quatro metros.

Python reticulada

A píton reticulada, que é precisamente a que matou Farida, mãe de quatro filhos, é uma das serpentes mais longas e fortes do mundo, conhecida pela sua capacidade de constrição para matar as suas presas antes de as ingerir inteiras.

Elas se adaptam bem a uma variedade de habitats, desde florestas densas até áreas próximas a assentamentos humanos.

Estas pitons reticuladas podem caçar e consumir animais de grande porte, incluindo porcos e veados. Seu método de ataque consiste em morder a presa e depois envolvê-la com seu corpo, apertando até que a presa pare de respirar.