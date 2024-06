Influenciadora descobre traição do namorado após o pedido de uma pizza de calabresa

A influenciadora Sabrina Low decidiu compartilhar como acabou descobrindo a infidelidade de seu namorado dias antes do Dia dos Namorados. Segundo a Quem, ela revelou que a descoberta aconteceu após notar um pedido estranho no aplicativo de delivery utilizado por ela e pelo (ex)companheiro.

ANÚNCIO

Vegana, ela revela que descobriu a traição depois de estranhar um pedido de uma pizza de calabresa em um aplicativo de delivery no celular no namorado, que também dizia compartilhar do mesmo estilo de vida que ela. Suspeitando da fidelidade do companheiro, ela o pressionou até descobrir a verdade, que levou ao término do relacionamento.

Segundo Sabrina, a princípio parecia que o pedido era por engano, mas logo ela descobriu que ele foi feito pelo próprio namorado, mas para outra pessoa. “Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Sempre conversamos sobre a importância de sermos veganos, e isso fazia parte de nossos valores”.

“Eu me apaixonei por ele exatamente por isso. Então, ao ver aquele pedido de pizza de calabresa, foi como levar um soco; eu sabia que não era para ele”, revela a influenciadora.

Confissão

Conforme o relato de Sabrina, o namorado sempre se disse vegano e os dois costumavam compartilhar refeições veganas. Por conta disso, ela ficou desconfiada ao notar o pedido que continha calabresa no preparo.

“Na hora já me senti traída porque eu sabia que ele não comeria carne. Então, aquilo revelava muita coisa. Como eu poderia imaginar que descobriria isso dessa maneira?”, desabafa a influenciadora que disse ter reparado no pedido por acaso, quando realizava uma compra no aplicativo de pelo celular do namorado.

Segundo ela, após ser confrontado com as evidências da traição, o homem confirmou que o pedido da pizza foi feito “pela outra”, levando ao término do relacionamento com Sabrina. “Foi aí que percebi que nossa relação estava destruída e, naquele momento, o aplicativo foi meu aliado para acabar com essa mentira”, finaliza a influenciadora.