Falso xamã teria abusado de mulheres que o procuravam para fazer limpezas espirituais

Na última sexta-feira, 7 de junho, foi divulgado o caso de um falso xamã que teria se aproveitado de várias mulheres e, com falsas ‘purificações’, as teria abusado sexualmente. O sujeito queria que suas vítimas fossem mulheres entre 15 e 25 anos e as enganava ao convencê-las de que precisavam passar por uma limpeza porque estavam enfeitiçadas. Os fatos ocorreram em Cali , capital do Valle del Cauca.

A Procuradoria Geral da Nação conseguiu apresentar ao juiz de garantias provas suficientes para que Jorge Arturo Salazar Caicedo, também conhecido como ‘El Chamán’ fosse enviado para a prisão.

Falso xamã abusou de mulheres fazendo elas acreditarem que estavam enfeitiçadas

“Os elementos materiais de prova e evidências físicas coletados indicam que Salazar Caicedo se aproximava de mulheres indefesas entre 15 e 25 anos e, por meio de enganações, dizia a elas que estavam enfeitiçadas e precisavam de uma limpeza, caso contrário, morreriam ou algo aconteceria com suas famílias”, revelou o Ministério Público.

Para cometer seus atos, o homem marcava encontros com as vítimas em motéis localizados no centro da capital do vale do Cauca ou perto dos bairros Mariano Ramos e República de Israel. Quando as mulheres chegavam, ele as trancava, agredia e abusava sexualmente. Depois, as ameaçava de prejudicar seus familiares se contassem o que aconteceu.

"O Ministério Público atribui a ele sua possível responsabilidade em três incidentes ocorridos em 9 de setembro de 2023 com uma jovem de 18 anos, em 24 de janeiro de 2024 com uma vítima de 19 anos e em 19 de fevereiro passado com uma mulher de 20 anos. Nestes casos, foram citados em hotéis no centro de Cali", acrescentou o órgão acusador.

O pessoal da Sijín da Polícia Nacional, com apoio do Exército, conseguiu efetuar a captura deste homem quando ele estava em uma área rural de Tumaco, Nariño, em 3 de junho passado. A Promotoria o acusou do crime de estupro , cargo que Salazar Caicedo não aceitou.

Além disso, foi revelado que esse indivíduo está relacionado a outra investigação por sua suposta responsabilidade em três ocorrências semelhantes em Tumaco, na Colômbia, Nariño; um dos quais já tem uma acusação escrita contra ele.