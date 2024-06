Deram a mulher como morta, mas viram que ela estava respirando antes do seu funeral. Imagem referencial

Aconteceu no Nebraska, Estados Unidos. Uma mulher que tinha sido declarada morta mostrou sinais de vida assim que chegou à funerária, o que, é claro, surpreendeu a todos que já estavam prontos para se despedir dela.

De acordo com o relatório de meios de comunicação internacionais, o escritório do xerife do Condado de Lancaster divulgou em uma conferência de imprensa que equipes de emergência foram chamadas até a funerária Buthers Maser & Love Funeral Home, na rua Lincoln, por volta das 11h45, depois que os responsáveis perceberam que uma das pessoas que haviam sido levadas para os serviços funerários na verdade estava respirando.

As pessoas encarregadas de atender à emergência começaram a realizar exercícios de ressuscitação. Posteriormente, levaram a mulher ao hospital onde confirmaram que ela estava realmente viva.

“Tenho feito isso por 31 anos e nunca antes algo semelhante tinha acontecido até hoje”, expressou Ben Houchin, vice-xerife do condado, sobre o caso incomum.

Embora até o momento não tenham encontrado nenhuma suspeita de que o asilo onde ela foi declarada morta tivesse intenções criminosas, a polícia compartilhou que estão conduzindo investigações para determinar se houve violação de alguma lei.

Sobre a ‘ressurreição’ da mulher

A mulher vivia em um lar de idosos, cujo nome não foi especificado, mas foi lá que ela foi declarada morta depois de receber cuidados paliativos devido à doença que sofria.

Conforme ao protocolo, o asilo entrou em contato com a funerária para iniciar todo o processo e dar o último adeus. No entanto, um funcionário da empresa funerária, ao colocar o corpo da mulher em uma mesa, percebeu que ela estava respirando, então imediatamente ligou para o 911.