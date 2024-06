Cachorro e sua reação emocionante ao ver o ex da dona passar em frente à sua casa

Quando um relacionamento termina, não apenas o casal está envolvido, mas também as pessoas próximas a eles e seus animais de estimação. Se você está com alguém que tem filhos, às vezes as crianças também podem ser afetadas pela separação, e o mesmo acontece com os animais, como na história do cão que apresentamos a seguir.

O usuário @ceciarmy do X publicou um vídeo de um cachorro olhando pela janela de uma casa e latindo, enquanto olha fixamente e tristemente para fora. Sua reação é porque está vendo o ex de sua dona. Ele late para ele como se estivesse chamando.

“Quando você passa pela casa do seu ex e o cachorro ainda lembra de você”, escreveu @ceciarmy junto com a gravação.

O animal sai quando ouve o assobio do ex ou da ex. Em um segundo vídeo, o ex passa mais perto da casa. Vemos o cachorro na janela, e como rapidamente ele se afasta para latir dentro de casa, como se estivesse tentando chamar a atenção de quem está no local, como se estivesse avisando que a pessoa que tanto ama está lá fora.

"Não amigo, eu não poderei te tirar mais, você terá que ser forte", escreveu o usuário.

A gravação não mostra onde ou quando o incidente ocorreu. O que é notável é a reação do animal ao supostamente ver o ex da sua dona, conforme descrito por @ceciarmy.

Reações à atitude do cachorro

O vídeo do cachorro e sua reação ao ver o ex de seu dono(a) tem mais de 700 mil visualizações. Os comentários são diversos. Alguns expressaram que já passaram pela mesma situação, outros aconselham ao ex ou à ex que não passem mais perto da casa para não fazer o animal de estimação sofrer.

"E por que você passa por lá?", "Ontem mesmo aconteceu comigo quando deixei minha ex em casa depois de estar conversando com ela. É brutal que hoje esse vídeo apareça para mim", "Já aconteceu comigo!! E me partia o coração vê-lo de longe e desesperado. Tive que mudar de rota... Te amo garotinho!!", "O mais difícil de terminar com alguém é parar de falar com os familiares deles, mesmo que não tenham feito nada para você", são alguns comentários.

O caso do cachorro desta história reflete que os animais de estimação não esquecem e têm sentimentos. Daí a importância de cuidar deles e saber como tratá-los por suas emoções.