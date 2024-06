Bondade inesperada: Anônimo paga conta de idosos em restaurante e deixa todos emocionados

Um ato de bondade inesperado trouxe momentos de alegria em um restaurante em Ontário, Canadá. Um homem desconhecido pagou a conta de um grupo de idosos, que estava no mesmo estabelecimento. De maneira discreta, ele fez uma surpresa para os senhores e senhoras que estavam em um passeio organizado pelo lar de idosos onde residem.

Por entender que muitos deles vivem de suas aposentadorias, o benfeitor anônimo chamou o garçom e contribuiu com US$ 100, equivalente a mais de R$ 500, para ajudar no pagamento da conta dos idosos. “Quando pedimos nossas contas, a garçonete nos informou que um senhor que estava sentado nas proximidades deixou US$ 100 para contribuir com as refeições dos moradores”, relatou Victoria Grandinetti, assistente de atividades do lar Extendicare Mapleview.

Emoção e gratidão

O gesto de gentileza, ocorrido na semana passada, emocionou a todos no restaurante. “A garçonete ficou encantada em compartilhar a notícia e os moradores ficaram emocionados”, contou Victoria ao Village Report.

Os idosos fazem passeios semanais que geralmente incluem visitas a shoppings ou restaurantes locais, proporcionando-lhes oportunidades para interagir com a comunidade. No dia da surpresa, o grupo foi almoçar no Husky House Restaurant, na Trunk Road. Normalmente, são os próprios idosos que arcam com os custos, muitas vezes com a ajuda de familiares. A doação anônima, portanto, reduziu significativamente o gasto com o almoço.

A alegria tomou conta do grupo quando descobriram que tinham economizado graças à generosidade do estranho. Ao procurarem o benfeitor para agradecer, ele já havia ido embora. “Ele já tinha partido, então não pudemos agradecê-lo pessoalmente, mas os moradores ficaram muito felizes e surpresos com sua generosidade”, explicou Victoria.

A gerente do restaurante, Wanda McQueen, também elogiou a atitude do homem desconhecido. “Foi incrivelmente respeitoso e gentil”, disse ela. “Queremos apenas expressar nossos sinceros agradecimentos.”

Fonte: Village Report