Altas temperaturas causam 90 mortes e quase 2000 casos de insolação no México

Na atual época de calor no hemisfério Norte, foram registrados 1.937 casos relacionados a problemas causados pelas altas temperaturas e 90 mortes por insolação no território mexicano.

ANÚNCIO

De acordo com o Relatório Semanal de Vigilância Epidemiológica de Temperaturas Extremas da Secretaria de Saúde, as entidades que apresentam óbitos por golpes de calor são:

Veracruz com 25 mortes

Tabasco com 15

Tamaulipas com 13

Novo Leão e San Luis Potosí com 10

Hidalgo com 5

Oaxaca com 4

Querétaro com 2

E Baja Califórnia, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero e Sonora com um óbito cada.

As altas temperaturas não vão parar

Durante o fim de semana, os canais de baixa pressão prevalecerão sobre o noroeste e norte do México, situação que resultará em ventos muito fortes com possível formação de redemoinhos em Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas e San Luis Potosí.

Além disso, as previsões meteorológicas também indicam temperaturas elevadas em várias regiões do país. Na Cidade do México, Estado do México, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Quintana Roo, são previstas temperaturas entre 30 e 35 °C.

Enquanto na Baixa Califórnia e em Sonora enfrentam um prognóstico ainda mais severo com temperaturas que poderiam atingir os 45 °C.

No que diz respeito a Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz e Campeche, são esperadas temperaturas máximas entre 40 e 45 °C. Em Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo, Puebla, Morelos, Chiapas, Tabasco e Yucatán, as temperaturas variarão entre 35 e 40 °C.

Por esta razón, as autoridades têm reiterado a importância de seguir recomendações básicas para evitar golpes de calor, como manter-se hidratado, evitar a exposição prolongada ao sol, usar roupas leves e de cores claras, e prestar especial atenção a crianças, idosos e aqueles com doenças crônicas, que são os mais vulneráveis aos efeitos das altas temperaturas.