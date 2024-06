Pai denunciou a mãe de sua filha por dívida de pensão alimentícia e acabou detido

Em geral em todo o mundo, quando um casal se separa, é a mãe que fica responsável pelos filhos. Neste caso ocorrido no Chile, não foi assim e, além disso, ocorreu um tremendo erro.

ANÚNCIO

O homem processou a mãe de sua filha pelo valor devido de pensão alimentícia. Ele está sob seus cuidados desde 2018. Mas, como se fosse uma piada de mau gosto, foi ele quem foi preso, com as medidas cautelares de prisão noturna, proibição de sair do país e suspensão da carteira de motorista.

Marco Ortiz disse: "Eu processei a mãe por pensão alimentícia e ela cuidou das visitas. Eu coloquei uma medida de pressão para ver o que poderia ser feito. Eu disse, 'vou revisar' e vi que tudo o que eu solicitava foi aceito, mas quando vi que estava em meu nome (...) senti injustiça naquele momento, porque era algo inédito," ele contou.

"Eu disse, não pode ser que uma juíza não perceba o erro que está cometendo", lamentou.

Conforme explicou, o grave erro judicial trouxe uma série de problemas no trabalho, devido às medidas cautelares injustas que foram tomadas contra ele.

"Isso me afetou bastante no trabalho, eu dirijo, eu viajo, se for necessário viajar para fora do Chile tenho que viajar a trabalho. O recolhimento noturno, por algo que não fiz, é muito injusto."

Embora tenha indicado que recorreu à Corte de Apelações para que o Segundo Tribunal de Família de Santiago revertesse seu erro, até a data atual, ele ainda aparece como devedor de pensão alimentícia.