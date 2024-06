Brutalidade no Chile: alunos de uma escola lançaram um cachorrinho do terceiro andar do prédio

Cachorro jogado do terceiro andar de colégio no Chile

Uma crueldade absoluta foi cometida em uma escola da cidade de Antofagasta, no Chile, onde os alunos - supostamente do terceiro ano do ensino médio - jogaram um cachorro do terceiro andar. O cão mora nas instalações da escola.

De acordo com o T13, os alunos do Liceo Comercial de Antofagasta cometeram o ato na quinta-feira de manhã, e as autoridades da escola levaram o animal de estimação para a Clínica Veterinária Municipal, onde foi internado.

Após o cão começar a receber ajuda médica, eles foram até a Carabineros e à Polícia de Investigaciones (PDI) no local, para registrar uma denúncia de maus-tratos aos animais.

O prefeito de Antofagasta, Jonathan Velásquez, destacou em sua conta do Instagram que "o pior de tudo é o que os jovens fazem, achamos que estão se educando para ter um futuro melhor, mas a verdade não é essa. Como prefeito, vou garantir que esses jovens estudantes sejam punidos e castigados. É muito triste o que aconteceu esta manhã".

