Mulher pede a cadeirante para mudar de lugar no ônibus para se sentar com a filha e fica frustrada com resposta

Uma mulher, de 32 anos de idade, escreveu em um fórum da internet sua experiência ao usar o transporte público ao lado da filha, de cinco anos. De acordo com o texto no Reddit, por meio do usuário u/salesmansellout, ela teria pedido a um cadeirante para mudar de lugar no ônibus, a fim de sentar-se com sua filha. No entanto, se surpreendeu com a resposta e repreensão de um amigo.

ANÚNCIO

“Eu estava no ônibus com minha filha quando entramos em um ponto movimentado. Não havia lugares vazios disponíveis, exceto um próximo a um homem em cadeira de rodas. Perguntei à pessoa se ela poderia mover a cadeira de rodas para outro local para para minha filha e eu nos sentarmos juntas. Mas ele recusou, dizendo que precisava de espaço para seu dispositivo de mobilidade”, escreveu a mulher na plataforma.

De acordo com a autora do relato, ela teria se frustrado com a resposta do homem, pois não esperava ter seu pedido negado.

“Lhe expliquei que a minha filha era muito pequena e precisava de se sentar ao meu lado por razões de segurança, mas mesmo assim eles recusaram-se a mover-se”, disse.

Leia mais um relato:

Repreensão e reflexão

Durante o trajeto, a mulher e a filha tiveram que ir a pé enquanto segurava sua filha no colo. Ela descreveu a experiência como desconfortável e cansativo para as duas. No entanto, foi repreendida por um amigo.

“Quando contei a um amigo o que aconteceu, me acusou de estar sendo insensível e capacitista. Eles apontaram que a pessoa na cadeira de rodas tinha direito ao espaço de que necessitava e que era injusto da minha parte pedir-lhe que se deslocasse”, desabafou.

“Agora estou questionando se errei ou não ao pedir que a pessoa se mudasse”, finalizou o texto na rede social.