Tensão de Santo Antônio: mulher ri de namorado por ele estar chorando e se arrepende após rapaz tomar atitude

Uma mulher usou um fórum da internet, revelando ter se surpreendido com a atitude de seu namorado após rir dele chorando. Por meio do usuário u/AccidentReasonable30 no Reddit, ela revelou a situação.

“Meu namorado veio à minha casa ontem à noite. Eu poderia dizer que ele estava exausto do trabalho. Estávamos prestes a assistir a um filme, mas ele queria tomar banho primeiro. Ele saiu alguns minutos depois e procurou algo em sua jaqueta”, iniciou o texto na rede social.

“Ele parecia meio perturbado. Perguntei a ele o que havia de errado e ele começou a rir enquanto chorava um pouco. Disse que comprou um chocolate e não conseguiu encontrar, mas queria comê-lo agora”, continuou.

Atitude inesperada

Segundo o desabafo, o rapaz procurou o chocolate em todos os cantos e não encontrou. Em seguida, começou a chorar mais.

“E eu sei que parece ruim, mas comecei a rir um pouco porque a situação me parecia muito bizarra. E eu NUNCA o vi chorar antes. Estamos namorando há 10 meses e foi a primeira vez que o vi chorando, o que é uma loucura. Mas acho que foi por isso que ri um pouco”, escreveu ela.

Ao notar a risada de sua parceira, o rapaz se vestiu e disse que iria para sua casa. Apesar do desejo da namorada em ver um filme juntos, ele teria se sentido ofendido pela reação e decidiu partir.

“Tentei mandar mensagens para ele a noite toda, mas não respondeu. Tentei ligar, mas ele não atendeu. E eu sei que está online há uma hora. Sinto que está bravo comigo ou talvez precise de um tempo para si, mas estou um pouco mal por rir”, finalizou o texto na rede social.

