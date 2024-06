As 3 previsões mais terríveis de Nostradamus para 2024

Os especialistas trouxeram à luz novamente as previsões para 2024, feitas pelos adivinhos mais famosos da história da humanidade. Neste caso, trata-se de Nostradamus, um astrônomo e estudioso originário da França que possui vários escritos onde fez previsões sobre o futuro do planeta Terra e dos seres humanos.

As três previsões de Nostradamus para 2024 que causaram alvoroço nas redes

São muitas as pessoas que conseguiram analisar as obras de Nostradamus, algumas afirmam que ele tinha a capacidade de ver o futuro da humanidade e outras alertam que as coincidências que ocorreram se devem ao fato de suas obras estarem escritas de forma pouco clara, o que permite interpretações de várias maneiras. No entanto, foram reveladas as três previsões mais preocupantes do francês para 2024, de acordo com informações do site Tv Azteca.

Nostradamus escreveu o livro das Profecias

Morte do Papa Francisco: No século V, Nostradamus escreveu no quarteto de número LVI: "Pela morte do pontífice muito idoso, será eleito um romano de boa idade". Isso fez com que muitos fiéis e seguidores da igreja interpretassem que Francisco poderia falecer em 2024, fazendo com que alguém de origem romana e mais jovem assuma o seu lugar.

Catástrofes a nível mundial: de acordo com as profecias de Nostradamus, o ano de 2024 reserva tempos muito difíceis para a humanidade, pois ele previu que haverá um tsunami que, juntamente com guerras e conflitos, aumentará a fome mundial: "paz, guerra, fome, inundação...", escreveu em sua obra de poemas de 1555.

Conflito no oriente: finalmente, o boticário francês previu na primeira versão de suas profecias que um novo conflito começará no oriente, desta vez com a China como protagonista. “Adversário vermelho do terror se tornará pálido, pondo o grande Oceano em terror”, lê-se nos escritos.