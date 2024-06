Influenciadora ficou chocada ao visitar um gigantesco cemitério de roupas no Deserto do Atacama

Ary Tenorio no desierto do atacama

A reconhecida influenciadora e parceira do famoso youtuber Luisito Comunica, Ary Tenorio, causou alvoroço nas redes sociais ao mostrar sua recente visita ao Deserto do Atacama, no Chile. Em um vídeo compartilhado em seu canal do YouTube, que conta com milhões de seguidores, Tenorio documentou sua impressionante jornada pelo gigantesco lixão de roupas localizado nesta árida região do norte chileno.

Tenorio, que também é uma criadora de conteúdo destacada com mais de 10 milhões de seguidores no TikTok e outros 5 milhões no Instagram, expressou seu espanto ao descobrir o tamanho e a magnitude do problema ambiental que representa este aterro sanitário em particular localizado no meio do Deserto do Atacama.

A preocupante ameaça ambiental

Acompanhada por um guia local, a influenciadora descreveu sua jornada até o local como "difícil e confusa", mas crucial para entender a gravidade da situação. "Este trecho do deserto se tornou um grande problema ambiental", apontou Tenorio em seu vídeo.

Através do seu conteúdo, a jovem empresária mostrou montanhas de roupas descartadas, muitas delas em condições surpreendentemente boas. "Eu pensei que iam me dar roupas sujas, mas acabei de tirar a etiqueta de uma camisa (...) Estou muito surpresa", comentou enquanto examinava as peças.

O vídeo de Tenorio não apenas destacou o problema visível, mas também as histórias das pessoas locais que convivem com este lixão. De acordo com relatos dos moradores, caminhões chegam ao local quase diariamente para despejar mais roupas. Essa prática constante transformou uma parte do deserto em um verdadeiro lixão têxtil. Apesar dos esforços para queimar as montanhas de roupas, Tenorio enfatizou que essa solução, além de ser ilegal, é ineficaz devido à poluição que causa no ar.

"Continuo sem entender por que preferem vir aqui para jogá-la fora", lamentou Tenorio, sugerindo alternativas mais construtivas como a doação dessas roupas, considerando o bom estado em que são descartadas. "Muitas das coisas que estão aqui podem ser doadas para lares, casas de abrigo, orfanatos. Tenho muitas perguntas e não tenho respostas", acrescentou visivelmente frustrada.

Logo, o seu vídeo foi inundado de comentários, muitos dos quais apontavam como esse aterro sanitário é a demonstração em todo o seu esplendor da indústria da moda rápida.

