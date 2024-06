Famoso TikToker foi considerado culpado por atirar e matar sua esposa e um amigo dela

O júri considerou Ali Abulaban, conhecido como ‘JinnKid’ no TikTok, culpado de dois assassinatos em primeiro grau. Ele acumula mais de um milhão de seguidores. Pode enfrentar prisão perpétua, com a sentença marcada para 28 de junho. O acusado rompeu em lágrimas ao ouvir o veredito do juiz.

Este caso chocou a comunidade de San Diego, Califórnia em 2021 quando foi revelado. Nessa data, sua esposa, Ana Abulaban, que havia parado de conviver com o TikToker, foi assassinada juntamente com um amigo dela, Rayburn Cardenas Barron.

No julgamento, Abulaban, de 32 anos, admitiu ter atirado em sua esposa e em seu amigo, mas a defesa do homem tentou argumentar que ele teve uma infância difícil, problemas de saúde mental e o uso de drogas, como a cocaína, que influenciaram em seu comportamento.

Por sua vez, o Ministério Público deste estado destacou os antecedentes por trás dos assassinatos, ressaltando a violência doméstica e os ciúmes obsessivos de Abulaban em relação à sua esposa.

O Ministério Público apresentou provas contundentes que incluíam fotografias, gravações do acusado onde se ouvem os tiros e buscas no Google que indicavam um planejamento cuidadoso dos crimes.

No final, determinou-se que o TikToker é um homem possessivo e controlador, cuja obsessão o levou a um ato de violência premeditado.

No entanto, o veredito do júri refletiu o peso das provas apresentadas pelo Ministério Público, demonstrando que a premeditação e a malícia foram fatores dominantes no ato violento ocorrido há cerca de três anos.