Como uma funcionária de uma loja de móveis expôs um homem infiel

A infidelidade é entendida como a quebra de uma promessa de permanecer fiel um ao outro em um relacionamento de casal. Pode surgir no casamento, no namoro ou na união estável. É um abuso ou mau uso da confiança depositada em uma pessoa que estabelece relações afetivas e/ou sexuais com outra pessoa. As redes sociais têm capturado milhares de histórias com diferentes formas em que homens e mulheres têm enganado seus parceiros.

No entanto, a plataforma Genial compilou várias histórias de casos anônimos que contam como foram descobertas as infidelidades ou expostas as pessoas que as cometeram, como aconteceu com uma funcionária de uma loja de móveis.

A história:

Acontece que uma mulher trabalhava como vendedora em uma loja de móveis. Um dia, um homem e uma mulher entraram em sua loja para escolher um sofá.

Ela aconselhou-os a escolher a melhor opção deles. Então, o mesmo homem voltou a entrar, desta vez para comprar um sofá, mas com outra mulher, talvez sua irmã?

A trabalhadora disse: “Antes você veio com sua esposa para escolher”. E aconteceu que na primeira vez ele veio com sua amante e na segunda com sua esposa, na presença da qual tudo isso foi dito, expondo assim o homem infiel, sem que a funcionária do local tivesse a intenção de prejudicá-lo.

A reação da esposa foi tranquila: ela não fez nenhum escândalo na loja, fingiu que não entendia. “Acho que em casa ela pressionou o marido contra a parede”, conclui a história.

A infidelidade refere-se, popularmente, às relações afetuosas do tipo romântico, a curto ou longo prazo, estabelecidas com pessoas diferentes do vínculo oficial que muitas vezes são mantidas em segredo por serem consideradas uma ameaça à instituição familiar.