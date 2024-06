Aos 25 anos, brasileiro conquista vagas em dois doutorados e três mestrados nos EUA

Vitor Lacerda Siqueira superou desafios e conquistou vagas em dois programas de doutorado e três de mestrado em universidades renomadas dos Estados Unidos.

Natural de Mutum, Minas Gerais, ele sempre foi um aluno dedicado, mesmo estudando em escolas públicas. Desde cedo, ele já demonstrava interesse em buscar oportunidades fora do país. Em 2019, conseguiu uma bolsa de 100% para estudar na Flórida, mas, devido à falta de cobertura para custos com alimentação e moradia, teve que retornar ao Brasil.

Persistência e grandes conquistas

Diante das adversidades, Vitor não desistiu de seus sonhos. Conseguiu uma transferência para a Pitzer College, na Califórnia, com bolsa integral, onde cursou graduação por quatro anos. Em Harvard, ele também realizou um intercâmbio, sendo o primeiro aluno da instituição a conseguir a oportunidade com todas as despesas pagas.

Foto: Arquivo pessoal

A dedicação e o talento de Vitor o levaram a conquistar vagas em dois programas de doutorado e três de mestrado em universidades de prestígio nos EUA. Ele escolheu a New York University para seguir com sua pesquisa sobre gestos da fala em línguas africanas.

A história de Vitor é um exemplo de superação, persistência e conquista. Ele demonstra que, com determinação e apoio, é possível alcançar grandes objetivos, mesmo diante de desafios. Sua trajetória inspiradora serve como um lembrete de que a educação é um poderoso instrumento de transformação e que os sonhos podem se tornar realidade.

Fonte: G1